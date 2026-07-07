Пирс Морган назвал главные достижения Роналду в сборной Португалии

Британский телеведущий Пирс Морган поделился мнением о карьере нападающего и капитана сборной

Португалии Криштиану Роналду, отметив главные достижения форварда.

«Если это был последний матч Криштиану Роналду за сборную Португалии, то он завершает международную карьеру как футболист, который: провёл больше всего матчей за национальную сборную в истории — 233; забил

больше всего мячей за сборную в истории — 146; стал первым и единственным игроком, которому удалось отличиться на шести разных чемпионатах мира. Поздравляем, Криштиану — вы заставили свою страну и свою семью по-настоящему гордиться вами», — написал Морган в личном аккаунт в социальной сети Х.