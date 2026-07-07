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Британский телеведущий Пирс Морган поделился мнением о карьере нападающего и капитана сборной Португалии

Пирс Морган назвал главные достижения Роналду в сборной Португалии
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Британский телеведущий Пирс Морган поделился мнением о карьере нападающего и капитана сборной
Португалии Криштиану Роналду, отметив главные достижения форварда.

«Если это был последний матч Криштиану Роналду за сборную Португалии, то он завершает международную карьеру как футболист, который: провёл больше всего матчей за национальную сборную в истории — 233; забил
больше всего мячей за сборную в истории — 146; стал первым и единственным игроком, которому удалось отличиться на шести разных чемпионатах мира. Поздравляем, Криштиану — вы заставили свою страну и свою семью по-настоящему гордиться вами», — написал Морган в личном аккаунт в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    
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