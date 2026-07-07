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Губерниев сравнил Роналду с Дзюбой после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026

Губерниев сравнил Роналду с Дзюбой после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026
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Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев сравнил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с российским нападающим Артёмом Дзюбой после вылета португальцев с ЧМ-2026.

«Давайте возьмём игру Аргентины. Месси встроен в игру команды. Альварес — прекрасный нападающий, один из лучших в мире. Он сидит на банке, потому что Месси играет лучше, несмотря на то что ходит пешком по полю. Он встроен в игру команды и абсолютно в этом смысле командный игрок, фундаментальный. Месси — и фундамент, и крыша, и стены в сборной Аргентины. У Роналду не очень это получилось. Мы не видели игру португальцев без Криштиану. Хотя попробовать можно было с такой линией полузащиты из «ПСЖ». Строят игру через футболиста, который очень старается, огромный молодец, но уже нет такой силы и скорости. Мастерство осталось, он — огромный молодец! Но в любом случае выпадал из ансамбля.

Игра с Испанией — это одна история, а с Узбекистаном — другая. В этом смысле Криштиану жалко. Он очень старался! Но португальцы стали заложниками игры на Роналду. Я бы посмотрел, как бы они сыграли по-другому и в итоге принесли результат. Мир бы на это посмотрел. Но тренер такую возможность даже не рассматривал. Испанцы выиграли справедливо. Пусть проигравший плачет, что сделал по традиции Роналду. Менее великим он от этого не стал. Не думаю, что он способен быть тренером португальцев. Он слишком эгоистичен. Мне кажется, он даже мог заменить Дзюбу в каких-то проектах в России. Они могли бы что-то сделать вместе, потому что это абсолютно равновеликие фигуры», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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