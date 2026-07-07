В «Реале» обсуждают преемника Куртуа — Mundo Deportivo

В мадридском «Реале» начинают обсуждать возможных преемников 34-летнего вратаря Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, среди кандидатов упоминается голкипер «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген. Кроме того, в клубе также рассчитывают на собственную академию, где главным претендентом считается Фран Гонсалес, голкипер «Реала Кастильи».

При этом отмечается, что на сегодняшний день Куртуа незаменим, поэтому вопрос подписания нового вратаря не является срочным.

Тибо Куртуа выступает в составе «Реала» с 2018 года. В октябре 2022 года он получил трофей Льва Яшина, став лучшим вратарём сезона-2021/2022.

Сейчас Куртуа находится в расположении сборной Бельгии для участия в чемпионате мира — 2026.