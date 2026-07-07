Шнякин назвал матч, который может стать «скрытым финалом» ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин обозначил матч, который может стать «скрытым финалом» чемпионата мира — 2026. Он выделил потенциальное противостояние Испании и Франции в полуфинале турнира.

«Ладно, все эти истории с Криштиану — это скорее про кинематограф в футболе. Время пришло. Важнее то, что показала сборная Испании, которая, как казалось, в любой момент игры её контролировала. Опять насухо. Опять с разнообразием в атаке — забить или отдать может вообще любой. Очень солидно! Испания — Франция — ожидаем скрытый финал в полуфинале», — написал Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале.