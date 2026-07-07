Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин назвал матч, который может стать «скрытым финалом» ЧМ-2026

Шнякин назвал матч, который может стать «скрытым финалом» ЧМ-2026
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин обозначил матч, который может стать «скрытым финалом» чемпионата мира — 2026. Он выделил потенциальное противостояние Испании и Франции в полуфинале турнира.

«Ладно, все эти истории с Криштиану — это скорее про кинематограф в футболе. Время пришло. Важнее то, что показала сборная Испании, которая, как казалось, в любой момент игры её контролировала. Опять насухо. Опять с разнообразием в атаке — забить или отдать может вообще любой. Очень солидно! Испания — Франция — ожидаем скрытый финал в полуфинале», — написал Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
Португалия тотально провалилась на ЧМ. Так играть с Испанией — просто несолидно
Португалия тотально провалилась на ЧМ. Так играть с Испанией — просто несолидно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android