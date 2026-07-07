Бывший главный тренер «Челси» возглавил «Париж»

Экс-тренер лондонского «Челси» и «Страсбурга» Лиам Росеньор возглавил ФК «Париж». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте. Стороны подписали контракт сроком на два года.

Росеньор сменил на посту главного тренера француза Антуана Комбуаре, с которым клуб финишировал на 11-й строчке Лиги 1. Несмотря на сохранение прописки в высшем дивизионе, руководству парижан не удалось договориться со специалистом о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, Лиам Росеньор был уволен с должности главного тренера «Челси» в апреле 2026 года после серии из пяти поражений в английской Премьер-лиге.