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Объявлено расписание первых девяти туров РПЛ сезона-2026/2027

Объявлено расписание первых девяти туров РПЛ сезона-2026/2027
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Пресс-служба Альфа-банк Российской Премьер-Лиги официально объявила расписание стартовых девяти туров чемпионата России сезона-2026/2027.

Календарь первых девяти туров нового сезона РПЛ:

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Чемпионом России в прошлом сезоне стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 68 очков за 30 матчей Российской Премьер-Лиги. Второе место занял «Краснодар», заработавший 66 очков за аналогичное количество матчей. Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками. Новый сезон чемпионата страны стартует 24 июля. Ранее, 18 июля, «Зенит» и московский «Спартак» сыграют в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России.

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