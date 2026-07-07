Объявлено расписание первых девяти туров РПЛ сезона-2026/2027

Пресс-служба Альфа-банк Российской Премьер-Лиги официально объявила расписание стартовых девяти туров чемпионата России сезона-2026/2027.

Календарь первых девяти туров нового сезона РПЛ:

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Фото: Пресс-служба РПЛ

Чемпионом России в прошлом сезоне стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 68 очков за 30 матчей Российской Премьер-Лиги. Второе место занял «Краснодар», заработавший 66 очков за аналогичное количество матчей. Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками. Новый сезон чемпионата страны стартует 24 июля. Ранее, 18 июля, «Зенит» и московский «Спартак» сыграют в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России.