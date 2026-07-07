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Платформа Polymarket, которая принимала ставку, заплачет ли нападающий Криштиану Роналду, объявила, что исход события — «Нет».

Рынок ставок решил, что Роналду не плакал после вылета с ЧМ-2026
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Платформа Polymarket, которая принимала ставку, заплачет ли 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026, объявила, что исход события — «Нет». Об этом сообщает официальный сайт организации.

Изначально в условиях ставки отмечалось: «Слёзы должны быть чётко видны на лице на фото или видео до, во время или после матча. «Плач» должен происходить, когда Роналду находится на поле или на скамейке запасных; плач в раздевалке или других местах не будет засчитан. Это может произойти до, во время или после матча. В противном случае этот рынок решится на «Нет». В день старта турнира вероятность события оценивалась в 73%, а перед матчем 1/8 финала Португалия — Испания — в 70%.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Теперь участники спорят в комментариях и ищут скриншоты, подтверждающие, что Роналду действительно заплакал на поле после того, как Португалия уступила Испании (0:1) и вылетела с ЧМ-2026. Финальное решение будет объявлено в ночь на пятницу, 10 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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