Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка американского президента Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. Несмотря на это неоднозначное решение, сборная США не смогла обыграть Бельгию на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу европейской сборной.

«Когда посторонний дедушка вместе со слабаками-функционерами из ФИФА вмешиваются в великую игру, тогда отвечает футбол. Весь мир болел за Бельгию, она выиграла справедливо и крупно. Не оставила шансов сопернику. And justice for all — и справедливость для всех, отсылка к американскому гимну, не только к альбому «Металлики». Справедливость для всех восторжествовала! Футбол такое не прощает. Он не прощает такое Бразилии. То, что она пыталась сделать на чемпионате мира, — это антифутбол, это плохо. И вокруг сборной США был ненужный ажиотаж. Команда, естественно, была на взводе. То дедушка вмешивался, то ФИФА бельгийскую апелляцию отклоняла. В итоге весь мир болел за Бельгию, и она победила. Футбол — не просто игра, это мощнейшее социальное и жизненное явление. И футбол таких вещей не прощает. Последние хозяева чемпионата мира выбыли. И всё справедливо.

Президент может делать многое — и деньги зарабатывает, и гольф-поля открывает. Это право сильного. Это daddy, который почувствовал, что он может очень многое. Вопрос, кто может ему противостоять. Мы говорили про коалицию, что, может, Бельгия объединится с европейскими странами против подобного волюнтаризма. Когда дедушка хочет спорить с футболом и вмешиваться в него, побеждает футбол. Трамп приходит и уходит, а футбол остаётся. Игра побеждает политиков, даже такого масштаба. Но это право сильного. Его вмешательство в футбол — звенья одной цепи. Арбитра из Сомали не пустили, издевались над Ираном, обыскивали сборную Узбекистана. Принципы двойных стандартов не сработали. Игра победила политику!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.