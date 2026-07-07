Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев иронично отреагировал на вылет США с ЧМ-2026 после скандала с Трампом

Губерниев иронично отреагировал на вылет США с ЧМ-2026 после скандала с Трампом
Комментарии

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка американского президента Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. Несмотря на это неоднозначное решение, сборная США не смогла обыграть Бельгию на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу европейской сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Когда посторонний дедушка вместе со слабаками-функционерами из ФИФА вмешиваются в великую игру, тогда отвечает футбол. Весь мир болел за Бельгию, она выиграла справедливо и крупно. Не оставила шансов сопернику. And justice for all — и справедливость для всех, отсылка к американскому гимну, не только к альбому «Металлики». Справедливость для всех восторжествовала! Футбол такое не прощает. Он не прощает такое Бразилии. То, что она пыталась сделать на чемпионате мира, — это антифутбол, это плохо. И вокруг сборной США был ненужный ажиотаж. Команда, естественно, была на взводе. То дедушка вмешивался, то ФИФА бельгийскую апелляцию отклоняла. В итоге весь мир болел за Бельгию, и она победила. Футбол — не просто игра, это мощнейшее социальное и жизненное явление. И футбол таких вещей не прощает. Последние хозяева чемпионата мира выбыли. И всё справедливо.

Президент может делать многое — и деньги зарабатывает, и гольф-поля открывает. Это право сильного. Это daddy, который почувствовал, что он может очень многое. Вопрос, кто может ему противостоять. Мы говорили про коалицию, что, может, Бельгия объединится с европейскими странами против подобного волюнтаризма. Когда дедушка хочет спорить с футболом и вмешиваться в него, побеждает футбол. Трамп приходит и уходит, а футбол остаётся. Игра побеждает политиков, даже такого масштаба. Но это право сильного. Его вмешательство в футбол — звенья одной цепи. Арбитра из Сомали не пустили, издевались над Ираном, обыскивали сборную Узбекистана. Принципы двойных стандартов не сработали. Игра победила политику!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android