Кроос: если Роналду сдерживал сборную, теперь она обязана выиграть следующий чемпионат

Чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии Тони Кроос высказался о будущем сборной Португалии после того, как нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Прежде всего поздравляю Португалию. Если целью было двигаться дальше без Криштиану Роналду, то вы её достигли. Годами твердили, что именно из-за Криштиану у Португалии возникали трудности. Другие утверждали, что без него команда станет лучше или что разницы между игрой с ним и без него нет. Хорошо — теперь им предстоит доказать это на деле

С этого момента команду будут судить по тому, чего она добьётся после ухода Криштиану. Если они действительно верили, что он их сдерживал, то теперь обязаны выиграть следующий чемпионат Европы и всерьёз бороться за победу на следующих чемпионатах мира. Таковы законы футбола: слова нужно подкреплять результатами. Мы все знаем, что Роналду сыграл огромную роль в изменении менталитета португальского футбола и помог завоевать самые значимые трофеи в истории страны.

Теперь споры вокруг Криштиану позади. Всё внимание приковано к нынешнему поколению игроков. Их будут судить по завоёванным трофеям, а не по словам. Футбол помнит титулы, а не оправдания», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.