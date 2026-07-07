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«Валенсия» подписала пятилетний контракт с 19-летним японским полузащитником Рюносукэ Сато.

«Валенсия» объявила о переходе игрока сборной Японии Рюносукэ Сато
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«Валенсия» подписала пятилетний контракт с 19-летним японским полузащитником Рюносукэ Сато. О переходе объявила пресс-служба клуба.

«19-летний полузащитник Рюносукэ Сато (родился 16 октября 2006 года в городе Ниситокио) подписал пятилетний контракт с клубом, рассчитанный до 2031 года. Он станет первым японским футболистом в истории мужской первой команды «Валенсии».

Сато способен играть на нескольких позициях в полузащите: смещаться в центр с левого фланга, действовать справа или развивать атаки из центральной зоны. Его сильные стороны — универсальность, скорость, высокий технический уровень, умение взаимодействовать с партнёрами, а также способность обыгрывать соперников, особенно в ограниченном пространстве.

Воспитанник академии «Токио», одной из самых престижных футбольных школ Японии, Сато в 2023 году дебютировал за основную команду клуба в возрасте всего 16 лет, став самым молодым дебютантом в её истории. С тех пор он зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков азиатского футбола…

Стремительный прогресс позволил ему дебютировать за национальную команду Японии в июне 2025 года. С тех пор он провёл пять официальных матчей и стал самым молодым футболистом в истории Японии, сыгравшим в матче квалификации чемпионата мира ФИФА», — говорится на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Рюносукэ Сато, выступавший за «Фаджано Окаяма» на правах аренды, набрал 6+2 по системе «гол+пас» в 28 матчах.

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