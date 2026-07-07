«Балтика» разгромила турецкий «Ыспартаспор» со счётом 11:0 в товарищеском матче
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Сегодня, 7 июля, «Балтика» открыла программу межсезонных товарищеских матчей. В первой летней игре калининградцы встретились с турецким клубом «Ыспартаспор». Матч завершилась со счётом 11:0 в пользу российской команды. При этом было принято решение завершить игру на 70-й минуте из-за сильной жары.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 июля 2026, вторник. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
11 : 0
Испарта 32
Испарта, Турция
1:0 Муфи – 1' 2:0 Никитин – 16' 3:0 Йенне – 34' 4:0 Беликов – 38' 5:0 Никитин – 41' 6:0 Никитин – 46' 7:0 Беликов – 51' 8:0 Муфи – 53' 9:0 Никитин – 63' 10:0 Никитин – 67' 11:0 Никитин – 68'
Голы в составе «Балтики» забивали Фахд Муфи (дубль), Дмитрий Никитин (шесть голов), Тентон Йенне и Иван Беликов (дубль).
В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России балтийцы дошли до второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
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