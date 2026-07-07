Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, сезон-2026/2027: расписание матчей на 7 июля, график игрового дня

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд: расписание матчей на 7 июля
Комментарии

Сегодня, 7 июля, стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся 10 матчей.

  • 19:00 мск. «Линкольн Ред Импс» — «Интер Клуб Эскальдес»;
  • 19:00 мск. «Сабах» Баку — «Нью-Сейнтис»;
  • 19:00 мск. «Кауно» Жальгирис — «Дрита»;
  • 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Рига»;
  • 20:00 мск. «Вардар» — «КуПС»;
  • 20:30 мск. «Флориана» — «Шемрок Роверс»;
  • 21:30 мск. «Тре Фиори» — «Ларн»;
  • 21:30 мск. «Борац» Баня-Лука — «Левски»;
  • 21:45 мск. «Клаксвик» — «Биссен»;
  • 22:00 мск. «Викингур» Рейкьявик — «Дьер».

Отметим, что сегодня команды проведут первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Материалы по теме
«Я уже забыл». Салиба высказался о поражении в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android