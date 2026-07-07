Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд: расписание матчей на 7 июля
Сегодня, 7 июля, стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся 10 матчей.
- 19:00 мск. «Линкольн Ред Импс» — «Интер Клуб Эскальдес»;
- 19:00 мск. «Сабах» Баку — «Нью-Сейнтис»;
- 19:00 мск. «Кауно» Жальгирис — «Дрита»;
- 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Рига»;
- 20:00 мск. «Вардар» — «КуПС»;
- 20:30 мск. «Флориана» — «Шемрок Роверс»;
- 21:30 мск. «Тре Фиори» — «Ларн»;
- 21:30 мск. «Борац» Баня-Лука — «Левски»;
- 21:45 мск. «Клаксвик» — «Биссен»;
- 22:00 мск. «Викингур» Рейкьявик — «Дьер».
Отметим, что сегодня команды проведут первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.
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