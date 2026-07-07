Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд: расписание матчей на 7 июля

Сегодня, 7 июля, стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся 10 матчей.

19:00 мск. «Линкольн Ред Импс» — «Интер Клуб Эскальдес»;

19:00 мск. «Сабах» Баку — «Нью-Сейнтис»;

19:00 мск. «Кауно» Жальгирис — «Дрита»;

19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Рига»;

20:00 мск. «Вардар» — «КуПС»;

20:30 мск. «Флориана» — «Шемрок Роверс»;

21:30 мск. «Тре Фиори» — «Ларн»;

21:30 мск. «Борац» Баня-Лука — «Левски»;

21:45 мск. «Клаксвик» — «Биссен»;

22:00 мск. «Викингур» Рейкьявик — «Дьер».

Отметим, что сегодня команды проведут первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.