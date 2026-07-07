Черышев: Роналду не закончит на такой ноте в сборной Португалии и сделает прощальный матч

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о поражении Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

«Играли две великолепные команды и сборные. Было приятно на них смотреть. Конечно, можно сказать, что было мало моментов у каждых ворот. Выйти на чемпионат мира всегда было сложно. Ведь это очень тяжёлый турнир, на котором нужно играть очень осторожно. И первые игры чемпионата мира показали одну главную вещь — много сюрпризов. Сборная Канады вышла из группы, ДР Конго показывала какую-то игру. Но дальше идут класс и уровень. И наблюдать за такими футболистами, как Криштиану Роналду, и за сборными Испании и Португалии всегда приятно.

Также приятно смотреть и любоваться классом и уровнем футболистов, которые принимают неординарные решения в определённых ситуациях. Было здорово смотреть этот матч. Я поддерживал сборную Испании, она выиграла. Для Роналду это был последний матч на чемпионате мира, потому что следующий турнир будет только через четыре года. Но, думаю, Криштиану ещё сделает свой прощальный матч за сборную Португалии. Он не закончит на этой ноте — это моё мнение», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.