Португальская пресса жёстко раскритиковала Мартинеса после вылета с ЧМ-2026

Португальское издание A Bola обрушилось с критикой на экс-тренера национальной команды Роберто Мартинеса после вылета с чемпионата мира — 2026.

Так, в статье «Криштиану Роналду: мы не хотим тебя «убивать», но хватит» бывшего наставника сборной обвинили в том, что, «несмотря на огромное количество индивидуально сильных игроков, команда всё ещё не работает».

«Самоуверенность и высокомерие Португальской федерации заполняли страницы газет и разжигали энтузиазм миллионов португальцев в последние месяцы: «именно на этом чемпионате мира всё будет нашим», «Португалия наконец выиграет», «такой полузащиты в истории сборной ещё не было», «Криштиану Роналду заставит замолчать всех, кто пытается его списать уже 23 года», «Диогу Жота гордился бы тем, что делают его товарищи».

Цикл Роберто Мартинеса, к счастью, закончится — без блеска и славы. В истории останется лишь блеклая победа в Лиге наций, которая выглядит ничтожно на фоне разочарований на Евро и этом чемпионате мира.

Роберто Мартинес показал себя трусливым тренером, неспособным брать игру под контроль, с осторожными и шаблонными речами…

Если на тренерском мостике необходимы перемены, то и на поле тоже. Пришло время Криштиану Роналду сделать шаг в сторону, потому что уже понятно: его эго не позволяет ему быть запасным у игрока, который сегодня даёт несравнимо большую пользу команде.

Навсегда останется неизвестным, каким был бы этот чемпионат мира без болезненной необходимости выпускать Криштиану Роналду на поле все 90 минут, 90 минут и ещё 90 минут. И даже Дональд Трамп не сможет отменить это выбывание», — отмечается в материале A Bola.

Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения в матче 1/8 финала с Испанией (0:1). Этот турнир стал последним в карьере Роналду. По окончании матча Мартинес объявил об отставке.