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Оливер Кан отреагировал на отмену дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна

Оливер Кан отреагировал на отмену дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна
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Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан высказался об отмене дисквалификации нападающего национальной команды США Фоларина Балогуна.

«Раз уж мы взялись переписывать историю футбола, у меня есть небольшое предложение: я хотел бы, чтобы ФИФА аннулировала жёлтую карточку, показанную Михаэлю Баллаку в полуфинале чемпионата мира 2002 года — ту самую, из-за которой он пропустил финал. А заодно можно было бы и переиграть сам финал с Бразилией», – написал Кан на своей странице в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна, который получил прямую красную карточку во втором тайме матча с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет
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