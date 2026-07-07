Оливер Кан отреагировал на отмену дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан высказался об отмене дисквалификации нападающего национальной команды США Фоларина Балогуна.

«Раз уж мы взялись переписывать историю футбола, у меня есть небольшое предложение: я хотел бы, чтобы ФИФА аннулировала жёлтую карточку, показанную Михаэлю Баллаку в полуфинале чемпионата мира 2002 года — ту самую, из-за которой он пропустил финал. А заодно можно было бы и переиграть сам финал с Бразилией», – написал Кан на своей странице в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна, который получил прямую красную карточку во втором тайме матча с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.