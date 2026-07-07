Черышев: Бельгия вышла уничтожать сборную США после скандала с Трампом и президентом ФИФА

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал исход матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Бельгией и США. Европейская сборная одержала победу со счётом 4:1.

«Зачем Трамп полез со своим мнением непонятно куда? Проходит чемпионат мира, дают красную карточку, кому-нибудь когда-нибудь отменяли такие моменты? Никогда! А тут вдруг ни с того ни с сего президент США позвонил и с довольным лицом попросил отменить красную карточку, игрок не виноват. Что значит не виноват?

Если человеку дали красную карточку, значит, он должен пропускать следующий матч. Всё, тут разговоров нет. Это был скандал. Сборная Бельгии вышла просто уничтожить США, это было видно со стороны. Трамп своим мнением и просьбой отменить карточку разозлил соперника. Вот и всё», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.