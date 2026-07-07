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«Краснодар» объявил о переходе Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли»

«Краснодар» объявил о переходе Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли»
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«Краснодар» на своих официальных ресурсах объявил о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Спасибо за всё, капитан! Удачи на новом этапе карьеры!» — написала пресс-служба южного клуба в своём телеграм-канале.

СМИ сообщали, что Сперцян подпишет с «Аль-Ахли» контракт на четыре года. Зарплата игрока в новой команде, по слухам, составит € 6 млн.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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