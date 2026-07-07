Пресс-служба «Аль-Ахли» поприветствовала Эдуарда Сперцяна после перехода

Пресс-служба «Аль-Ахли» опубликовала пост, где поприветствовала экс-полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после перехода.

«Начинается новая глава… Добро пожаловать, Эдуард Сперцян!» — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Фото: Официальный аккаунт «Аль-Ахли» в Х

По сообщениям СМИ, Сперцян подписал с «Аль-Ахли» контракт по схеме «3+1».

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.