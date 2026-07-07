Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальский агент: в сборной есть талантливые игроки, но план один — играть на Роналду

Португальский агент: в сборной есть талантливые игроки, но план один — играть на Роналду
Комментарии

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал поражение сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Я бы не сказал, что это был очень хороший матч. Сборная Испании тоже была далека от того, что она может. А Португалия оказалась не готова, повторила ошибки прошлых матчей. Мало моментов, ударов по воротам… А Испания играла прагматично, хорошо выходила на контратаках и ждала. Так что Португалия не заслужила победить. Мартинес стоял на том, что есть игроки, которые всегда должны играть. Мы получили то, что заслужили, а Испания будет бороться за победу на чемпионате мира. Мы тоже собирались это сделать, ждали минимум полуфинала. Но не вышло. Следующий тренер должен сделать выводы.

Бельгия была очень хорошей командой, но с ней Мартинес тоже ничего не добился. Когда Португалия его назначила, целью было всегда попадать в топ-4 на крупных турнирах. В сборной Португалии есть очень талантливые игроки, но команда играет блекло. План один: играть вперёд на Роналду. Но Криштиану уже не тот, он не заслуживает играть полные матчи. Мартинес даже не дал играть Рамушу, чтобы тот был в тонусе. Тренер сам ликвидировал для себя план «Б». Грустно. Грустно, что сборная Португалии была не в состоянии играть лучше», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь ЧМ-2026
Сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
Португалия тотально провалилась на ЧМ. Так играть с Испанией — просто несолидно
Португалия тотально провалилась на ЧМ. Так играть с Испанией — просто несолидно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android