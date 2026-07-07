Португальский агент: в сборной есть талантливые игроки, но план один — играть на Роналду

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал поражение сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

«Я бы не сказал, что это был очень хороший матч. Сборная Испании тоже была далека от того, что она может. А Португалия оказалась не готова, повторила ошибки прошлых матчей. Мало моментов, ударов по воротам… А Испания играла прагматично, хорошо выходила на контратаках и ждала. Так что Португалия не заслужила победить. Мартинес стоял на том, что есть игроки, которые всегда должны играть. Мы получили то, что заслужили, а Испания будет бороться за победу на чемпионате мира. Мы тоже собирались это сделать, ждали минимум полуфинала. Но не вышло. Следующий тренер должен сделать выводы.

Бельгия была очень хорошей командой, но с ней Мартинес тоже ничего не добился. Когда Португалия его назначила, целью было всегда попадать в топ-4 на крупных турнирах. В сборной Португалии есть очень талантливые игроки, но команда играет блекло. План один: играть вперёд на Роналду. Но Криштиану уже не тот, он не заслуживает играть полные матчи. Мартинес даже не дал играть Рамушу, чтобы тот был в тонусе. Тренер сам ликвидировал для себя план «Б». Грустно. Грустно, что сборная Португалии была не в состоянии играть лучше», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.