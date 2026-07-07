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Давид Райя рассказал, что Микель Мерино предсказал свой победный гол в матче с Португалией

Давид Райя рассказал, что Микель Мерино предсказал свой победный гол в матче с Португалией
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Вратарь «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя поделился деталями разговора с хавбеком Микелем Мерино во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026 с Португалией (1:0), в котором тот предсказал свой победный гол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Я сидел на скамейке рядом с Микелем. Он повернулся ко мне и произнес: «Знаешь, у меня такое чувство, будто я сейчас выйду на поле и оформлю один из тех поздних голов, которые мы в «Арсенале» постоянно забиваем». После матча я спросил его: «Ты правда это серьёзно говорил?» Он просто рассмеялся и ответил: «Да брось, Давид, мы в «Арсенале» делаем это каждый день. Я чувствовал менталитет клуба». Я просто улыбнулся, ведь именно такая у нас уверенность в себе. Мы всегда верим в успех до самого финального свистка», — сказал Райя в послематчевом интервью.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с Бельгией. Матч начнётся 10 июля в 22:00 мск.

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