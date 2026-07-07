Президент Ла Лиги Тебас обратился к футбольному сообществу после скандала на ЧМ-2026

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас опубликовал обращение на фоне скандала с отложенной дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Помилование американского футболиста Балогуна — не случайность и не единичная ошибка. Это лишь вершина айсберга модели управления, которая уже много лет подрывает доверие к ФИФА и мировому футболу в целом.

Когда правила можно трактовать или изменять в зависимости от обстоятельств; когда решения, имеющие огромное значение, принимаются без настоящего диалога и согласования с национальными лигами — теми, кто обеспечивает существование профессионального футбола все 365 дней в году (ведь подавляющее большинство клубов и профессиональных игроков не участвуют в международных соревнованиях); когда в одностороннем порядке навязывается повестка, не учитывающая мнение ключевых участников футбольной системы, проблема перестаёт быть отдельным решением — она становится системной.

Конгрессы ФИФА превратились в масштабные демонстрации показного единодушия: никакой настоящей дискуссии, а все ключевые решения фактически принимаются ещё до начала голосования. С национальными лигами не достигается никаких соглашений, зато регулярно утверждаются решения, которые наносят им ущерб.

Случай с Балогуном лишь усиливает это восприятие — это только вершина айсберга. Если правила постоянно применяются избирательно и произвольно, доверие неизбежно исчезает. А без доверия не может существовать институциональная репутация и авторитет.

Самое печальное, что значительная часть футбольного сообщества прекрасно это понимает, однако слишком многие предпочитают хранить молчание. Ведь молчать гораздо удобнее, чем защищать независимость, прозрачность и принципы добросовестного управления.

Мировой футбол заслуживает институтов, которые несут ответственность за свои решения, соблюдают собственные правила и управляют открыто и прозрачно, а не посредством односторонних, дискреционных и произвольных решений, подрывающих доверие болельщиков, клубов, национальных лиг и самих футболистов», — написал Тебас в социальной сети Х.