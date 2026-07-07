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ЧМ-26: позор ФИФА, минус БРАЗИЛИЯ и ПОРТУГАЛИЯ. Стрим со спортивным юристом

ЧМ-26: позор ФИФА, минус БРАЗИЛИЯ и ПОРТУГАЛИЯ. Стрим со спортивным юристом
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Стадия 1/8 финала чемпионата мира — 2026 уже практически завершилась. Она преподнесла немало сюрпризов и громких новостей. Накануне сборные Бразилии и Португалии вылетели с мирового первенства, а президент США Дональд Трамп напрямую пытался повлиять на ФИФА ради отмены красной карточки игрока американской сборной.

Эти и другие события журналисты «Чемпионата» Михаил Рождественский и Илья Никульников разбирают со спортивным юристом Сергеем Шароновым.

Прямая трансляция на YouTube:

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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