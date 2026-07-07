Сперцян выступил с заявлением после перехода из «Краснодара» в «Аль-Ахли»

Армянский полузащитник Эдуард Сперцян выступил с заявлением после перехода из «Краснодара» в саудовский клуб «Аль-Ахли». О трансфере было объявлено сегодня, 7 июля.

«Друзья, я не прощаюсь, я говорю всем вам «До свидания». День, который навсегда останется в сердце: прощание с командой, сотрудниками клуба и местом, которое много лет было вторым домом. С сегодняшнего дня я игрок футбольного клуба «Аль-Ахли», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

СМИ сообщали, что Сперцян подпишет с «Аль-Ахли» контракт на четыре года. Зарплата игрока в новой команде, по слухам, составит € 6 млн.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.