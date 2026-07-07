Видео: Эдуард Сперцян попрощался с «Краснодаром»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» опубликовала ролик, на котором полузащитник Эдуард Сперцян попрощался с клубом. Накануне стало известно о переходе армянского хавбека в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян попрощался с «Краснодаром». Видео:

СМИ сообщали, что Сперцян подпишет с «Аль-Ахли» контракт на четыре года. Зарплата игрока в новой команде, по слухам, составит € 6 млн.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.