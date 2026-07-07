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Эдуард Сперцян объяснил, зачем перешёл в «Аль-Ахли» из «Краснодара»

Эдуард Сперцян объяснил, зачем перешёл в «Аль-Ахли» из «Краснодара»
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Армянский полузащитник Эдуард Сперцян объяснил, зачем перешёл в саудовский «Аль-Ахли» из «Краснодара».

«Всем привет. Это я, ваш Эдик Сперцян. И пришло время сказать до свидания. Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня. Я был готов к этому, но не могу сказать, что я всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутри я этого хотел. Я еду туда в первую очередь показать, откуда я и где я вырос», — сказал Сперцян в видео пресс-службы «Краснодара».

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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