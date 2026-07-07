Португальский агент: Роналду — это проблема, он сам портит своё наследие

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — это проблема. Он уже, к сожалению, не тот, что был раньше. Он ставит личные рекорды против интересов сборной. Вчера Роналду вылетел с чемпионата мира, но намекнул, будто хочет сыграть и на чемпионате Европы в 2028-м. Любому великому игроку сложно закончить — Роналду до сих пор считает, что он в порядке. Но это не так. Месси до сих пор показывает высокий уровень, но это потому, что он играет на команду. А Роналду так не делает.

Роналду сам портит своё наследие. Он не понимает, что есть новое поколение, которому надо уступить. Должны играть другие футболисты, должна быть система. Большое эго — это проблема, и таким игрокам всегда сложно уходить», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.