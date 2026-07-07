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Экс-полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сдержал слёз, записывая обращение об уходе клуба.

Фото: Эдуард Сперцян не сдержал слёз, записывая обращение об уходе из «Краснодара»
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Экс-полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сдержал слёз, записывая обращение об уходе клуба.

В видео, опубликованном в социальных сетях клуба, игрок поблагодарил болельщиков и тренерский штаб за годы, проведённые в системе чёрно-зелёных. Кроме того, Сперцян говорил о президенте «Краснодара» Сергее Галицком. Затем футболист попросил взять паузу, чтобы прийти в себя, и сказал: «Как продолжить-то?»

Фото: Скриншот из видео

Эдуард Сперцян играл в системе «Краснодара» с 2010 года, а в июле 2021-го дебютировал за основную команду. За эти годы полузащитник провёл 185 матчей, забил 58 мячей и отдал 50 результативных передач. Сегодня, 7 июля, он перешёл в саудовский «Аль-Ахли».

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