Сперцян поблагодарил руководство и болельщиков «Краснодара» после ухода из клуба

Армянский полузащитник Эдуард Сперцян обратился к болельщикам, тренерам, игрокам и руководству «Краснодара» после перехода в саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам клуба, всем работникам, и всем тем людям, которые всегда были рядом, поддерживали, верили в нас. Конечно же, спасибо всем тренерам, которые с самого детства помогали мне расти, где-то ругали, но благодаря им я стал тем, кем являюсь. И этих людей я никогда не забуду.

Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам. Их стало очень много, и благодаря им у нас есть большие результаты. И, конечно, хочу сказать спасибо большое всем партнёрам по команде, с которыми я вырос, с кем мы добились больших высот. Этих людей я никогда не забуду, они всегда в моём сердце. И я всегда для них на связи.

Также отдельное спасибо руководству клуба, которые верили, поддерживали, всегда были рядом до сегодняшнего дня. И вместе с ними мы приняли вместе это решение, и им за это большая благодарность.

Эмоции переполняют. Конечно, хотел сказать как можно больше вспомнить как можно больше ярких моментов, как можно больше людей поблагодарить. Но я это как-нибудь ещё сделаю. Но знайте, что я всех помню, всех знаю, в моём сердце всегда есть чёрно-зелёные цвета. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Всех обнимаю, люблю», — сказал Сперцян в видео пресс-службы «Краснодара».