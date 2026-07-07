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Аргентина — Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 началась

Аргентина — Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 началась
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Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно посмотреть в Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 1
Египет
0:1 Ибрахим – 15'    

На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.). Египет выбил Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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