«Динамо» Мх уступило аргентинской «Химнасии» в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, махачкалинское «Динамо» провело третий товарищеский матч в рамках летних тренировочных сборов перед стартом сезона-2026/2027. Соперником команды стал аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», выступающий в высшем дивизионе страны. Махачкалинцы уступили со счётом 1:3.

Счёт открыл полузащитник Хуссем Мрезиг на четвёртой минуте, ответный мяч забил защитник Энцо Мартинес Суарес на 31-й. Во втором тайме преимущество оказалось на стороне «Химнасии»: сначала аргентинцы забили на 75-й минуте, а затем — на 88-й.

Ранее «Динамо» Мх в товарищеских матчах уступило «Зениту» (0:2) и обыграло «Ленинградец» (3:0).

По итогам минувшого сезона «Динамо» Махачкала расположилось на 14-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России команда дошла до первого этапа 1/2 финала Пути регионов, где уступила петербургскому «Зениту».

Махачкалинцы выступают под руководством Вадима Евсеева, который возглавил клуб в декабре 2025 года.