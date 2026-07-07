«Молодых надо учить». Отец Оздоева оценил переход футболиста в «Краснодар»

Мустафа Оздоев, отец полузащитника Магомеда Оздоева, оценил переход сына в «Краснодар».

«Магомед уже в возрасте и уже многого добился в своей карьере. Если он доволен переходом в «Краснодар», то и я тоже. Клуб был заинтересовал в нём, знал, для какой цели он нужен. Магомед вернулся домой, в Россию. Мы, его родные, очень этому рады.

Не думаю, что в «Краснодаре» он будет сидеть на скамейке. Магомед — очень выносливый парень, физические возможности у него на хорошем уровне. А молодых ведь тоже надо учить (смеётся). В чемпионате Греции Магомед выглядел неплохо. Тренеры и селекционеры «Краснодара» всё знают — двухлетний контракт Магомеду дали не просто так. Думаю, он заиграет», — сказал Мустафа Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.