Несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией в 1/4 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Англией несколько игроков команды заболели.

«У нас только Йёрген с повышенной температурой, хотя у некоторых наблюдался кашель и хрипы. Всему виной кондиционеры, перелеты, раздевалки и всё прочее. Нас больше 50 человек, так что было бы странно, если бы кто-то один или двое не подхватили какую-нибудь простуду», — сказал Сольбаккен на предматчевой пресс-конференции.

На стадии 1/4 финала сборная Норвегии встретится с Англией 12 июля.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.