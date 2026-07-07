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Сперцян: слава богу, у меня получилось отдать трофей Галицкому, это всегда будет в сердце

Сперцян: слава богу, у меня получилось отдать трофей Галицкому, это всегда будет в сердце
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Армянский полузащитник Эдуард Сперцян высказался о своих достижениях в стане «Краснодара» после новости о трансфере в «Аль-Ахли».

«Пришёл я сюда мальчишкой, у которого была большая мечта — стать футболистом, добиться больших высот. И каждый день был тяжёлый. Конечно же, начиная с академии, тренировки, и поражения, и победы, и нужно было бороться с самим собой. Эти все этапы, они непростые. И так получилось, что я дорос до игрока основного футбольного клуба «Краснодар», до капитана, до человека, который поднял первый в истории кубок чемпионата России в составе «Краснодара». Это большое событие, это большая история. И, конечно, тот момент, когда я пришёл в основу и уже мечтал о том, чтобы выиграть какой-то трофей, первая мысль была — отдать его президенту Сергею Николаевичу. И, слава богу, у меня это получилось сделать. Это всегда будет у меня в сердце», — сказал Сперцян в видео пресс-службы «Краснодара».

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