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Президент Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) Фузи Лекджаа прокомментировал происхождение Ламина Ямаля

Глава Федерации футбола Марокко Лекджаа высказался о корнях Ямаля
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Президент Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) Фаузи Лекджаа прокомментировал африканское происхождение полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля. У футболиста марокканские корни по линии отца, и он мог играть за «атласских львов».

«Мы с уважением отнеслись к выбору Ямаля и никогда его не оспаривали. Наше отношение ни к Джамелю, ни к его семье никогда не менялось. Насколько мне известно, они часто приезжают отдыхать, особенно в северные провинции Марокко — на свою историческую родину. Здесь им всегда будут рады.

Ламин Джамель. Лично я не знаю ни одного испанца по имени Ямаль», — приводит слова Лекджаа Onze Mondial.

Испания и Марокко вышли в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. В следующем раунде плей-офф «атласские львы» встретятся с Францией, а «Красная Фурия» — с Бельгией.

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