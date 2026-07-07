Комментатор чемпионата Саудовской Аравии рассказал о новом клубе Сперцяна «Аль-Ахли»

Комментатор Okko Альмар Акбари, специализирующийся на чемпионате Саудовской Аравии, рассказал о клубе «Аль-Ахли», куда накануне перешёл Эдуард Сперцян из «Краснодара».

«Аль-Ахли» — действующий победитель азиатской Лиги чемпионов, причём взял титул второй год подряд. Он базируется в Джидде, втором городе Саудовской Аравии. Исторический и культурный контекст этого места достаточно важен, но в рамках трансфера Сперцяна важнее другое — здесь очень круто болеют. Фанаты «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли» — лучшие в чемпионате. На каждую домашнюю игру они готовят перформанс, перед стартовым свистком футболисты традиционно выстраиваются перед трибуной болельщиков.

Что символично, основной цвет команды — зелёный, что перекликается с «Краснодаром». Это, безусловно, один из главных претендентов на чемпионство. Но пока команде больше удаются только турниры с системой плей-офф — та же азиатская Лига чемпионов и Суперкубок Саудовской Аравии. Состав максимально крепкий: капитан и вратарь Эдуард Менди, в обороне — Мерих Демирал, выше — Энцо Мийо, Франк Кессье, Рияд Марез, Галено и Айван Тони, забивший 32 мяча в прошлом сезоне. Да, Марез и Кессье уходят, однако в случае со Сперцяном это скорее плюс — Эдуарда скорее берут не на скамейку, а как основного игрока», — сказал Акбари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.