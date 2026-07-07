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Сперцян: «Краснодар» навсегда в моём сердце, никогда не забуду, откуда я и где вырос

Сперцян: «Краснодар» навсегда в моём сердце, никогда не забуду, откуда я и где вырос
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Армянский полузащитник Эдуард Сперцян поделился эмоциями после перехода из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

«Дорогой Краснодар, не существует слов, которые я сейчас могу сказать и что я чувствую. Футбольный клуб «Краснодар» — это не просто место, где я играл в футбол, это мой родной дом. Это навсегда в моём сердце, в моей голове. И я никогда не забуду, откуда я и где я вырос», — сказал Сперцян в видео пресс-службы «Краснодара».

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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