Аргентина — Египет: стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступит Франсуа Летексье (Беде, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Египет: Шобейр, Рабья, Ибрахим, Хани, Хафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Аргентины заработала девять очков и расположилась на первой строчке в группе J. На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.), Египет переиграл Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).