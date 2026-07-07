«Торино» и «Панатинаикос» хотят купить защитника «Балтики» Гассама

«Торино» и «Панатинаикос» хотят купить защитника «Балтики» Натана Гассама. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба клуба сделали предложения по защитнику, но калининградцы отклонили их по причине низкой суммы. «Балтика» хочет выручить за Гассама € 5 млн.

Натан Гассама выступает за калининградскую команду с августа 2023 года. В Россию малийский защитник перебрался из болгарской «Софии». Весной текущего года сообщалось об интересе к Гассама со стороны клубов ПАОК и АЕК. В сезоне-2025/2026 на счету игрока гол и три результативные передачи в 30 матчах за клуб во всех турнирах.