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«Они терпилы, что ли?» Бубнов — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 Испания — Португалия

«Они терпилы, что ли?» Бубнов — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 Испания — Португалия
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в которой сборная Испании победила команду Португалии (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

— Кто здесь был сильнее?

— Испанцы, у них больше моментов было.
— Нет. У них первый выход один на один был, они его не реализовали. Потом моментов у них не было. В конце первого тайма у португальцев два дохлых момента было. Во втором тайме у испанцев вообще моментов не было до этого гола. Просто вот эту замену сделали, причём не для того, чтобы забить, а для дополнительного времени.

— Мерино вместо Ольмо, вы имеете в виду?
— Да. А там Витинья ушёл и Нету. Вышли тоже атакующие игроки, хорошие. На усиление всё шло, и те и другие хотели выиграть. Но так вот подфартило, что испанцы сумели эту комбинацию провести. А так… ну, не должны были испанцы эту игру выигрывать! В лучшем случае должна была серия пенальти быть. Во втором тайме у португальцев больше моментов и подходов было, они здорово играли. Эти [испанцы] ни прессинг, ничего. Неслучайно Родри потом сказал: «Мы в этой игре были вынуждены терпеть». Испанцам пришлось терпеть! Когда испанцы против кого-то терпели? Они терпилы, что ли? Они, наоборот, оказывали давление всегда! — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1/4 финала сборная Испании встретится с командой Бельгии.

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