Швейцария — Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра матча выступит Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии 1/16 финала сборная Швейцарии победила Алжир со счётом 2:0, а Колумбия обыграла Гану со счётом 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).