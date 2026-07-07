Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Аргентины и Египта на победу в игре 1/8 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Аргентины и Египта на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 7 июля.

По полученным данным, шансы Аргентины на победу в основное время составляют 69,6%. Вероятность победы сборной Египта составляет 11,5%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 18,9%.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Аргентины заработала девять очков и расположилась на первой строчке в группе J. На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.), Египет переиграл Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).