Норвегия — Англия: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, дата и время матча, где смотреть

В воскресенье, в ночь с 11 на 12 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии. Команды сыграют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала англичане переиграли сборную Мексики (3:2). Норвежцы на аналогичной стадии одолели Бразилию (2:1). Победитель данной пары выйдет в полуфинал, где встретится с победителем сетки Аргентина — Египет, Швейцария — Колумбия. Проигравшая команда покинет турнир.