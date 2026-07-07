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Норвегия — Англия: когда матч 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, дата и время матча, где смотреть

Норвегия — Англия: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, дата и время матча, где смотреть
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В воскресенье, в ночь с 11 на 12 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии. Команды сыграют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала англичане переиграли сборную Мексики (3:2). Норвежцы на аналогичной стадии одолели Бразилию (2:1). Победитель данной пары выйдет в полуфинал, где встретится с победителем сетки Аргентина — Египет, Швейцария — Колумбия. Проигравшая команда покинет турнир.

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