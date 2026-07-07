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Швейцария — Колумбия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Швейцария — Колумбия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026
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Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступит Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Яшари, Ридер, Эмболо, Ндой.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес, Арьяс, Лерма, Диас, Суарес.

На стадии 1/16 финала сборная Швейцарии победила Алжир со счётом 2:0, а Колумбия обыграла Гану со счётом 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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