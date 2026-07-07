Комментатор Акбари рассказал, к чему нужно быть готовым Сперцяну в Саудовской Аравии

Комментатор Okko Альмар Акбари рассказал, к чему нужно быть готовым полузащитнику Эдуарду Сперцяну в Саудовской Аравии. Ранее «Краснодар» сообщил о переходе футболиста в саудовский «Аль-Ахли».

«Крупные матчи — дерби Джидды с «Аль-Иттихадом», игры со столичными «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», а также с крепкой «Аль-Кадисией» — гораздо выше уровнем при всём уважении и любви к РПЛ. Тут сказываются и набор игроков, и атмосфера, и качество тренеров. В играх с остальными клубами просто не будет, но они явно ближе к нашей Премьер-Лиге, скорости ниже, и будет гораздо проще. Однако там придётся скорее вскрывать оборону. И здесь Сперцян может помочь. «Аль-Наср» обошёл «Аль-Хиляль» как раз из-за того, что потерял меньше очков с середняками и аутсайдерами.

Жара — отдельный фактор, здесь перерывы на «водопой» были и до ЧМ, но не в каждом матче, без рекламы и действительно по необходимости. Я бы сказал, что тягаться с грандами точно будет непросто. Но и Сперцян переходит не в абы какой клуб. «Аль-Ахли» — фаворит с крепким составом и хорошим молодым тренером. Эдуард переехал не только из-за денег, но и ради каких-то амбиций, которые «Аль-Ахли» подтверждает в азиатской Лиге чемпионов», — сказал Акбари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 встречах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.