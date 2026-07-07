Де Кетеларе — первый бельгиец, поучаствовавший в трёх голах матча ЧМ или Евро с 1966 года

Нападающий Шарль Де Кетеларе стал первым игроком сборной Бельгии с тремя результативными действиями в одном матче крупного чемпионата мира или Европы с 1966 года. Это произошло во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой США, в которой бельгийцы победили со счётом 4:1. О достижении игрока сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

Де Кетеларе оформил дубль в первом тайме встречи, отличившись на девятой и 33-й минутах. Во втором тайме он отдал голевую передачу на Ханса Ванакена, забившего третий гол бельгийцев на 57-й минуте. По итогам встречи нападающий был признан лучшим игроком матча.

В 1/4 финала турнира сборная Бельгии сразится с Испанией. Игра пройдёт 10 июля на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).