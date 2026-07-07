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Де Кетеларе — первый бельгиец, поучаствовавший в трёх голах матча ЧМ или Евро с 1966 года

Де Кетеларе — первый бельгиец, поучаствовавший в трёх голах матча ЧМ или Евро с 1966 года
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Нападающий Шарль Де Кетеларе стал первым игроком сборной Бельгии с тремя результативными действиями в одном матче крупного чемпионата мира или Европы с 1966 года. Это произошло во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой США, в которой бельгийцы победили со счётом 4:1. О достижении игрока сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

Де Кетеларе оформил дубль в первом тайме встречи, отличившись на девятой и 33-й минутах. Во втором тайме он отдал голевую передачу на Ханса Ванакена, забившего третий гол бельгийцев на 57-й минуте. По итогам встречи нападающий был признан лучшим игроком матча.

В 1/4 финала турнира сборная Бельгии сразится с Испанией. Игра пройдёт 10 июля на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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