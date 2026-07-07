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37-летний нападающий Обамеянг может остаться в «Марселе» — источник

37-летний нападающий Обамеянг может остаться в «Марселе» — источник
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37-летний нападающий Пьер‑Эмерик Обамеянг может остаться в «Марселе» этим летом. Об этом сообщает журналист Марк Мешенуа в социальной сети X.

По данным источника, новый главный тренер провансальцев Бруно Женезио рассчитывает на футболиста, в ближайшее время состоятся переговоры с руководством клуба на тему будущего игрока. Известно, что клубы из Турции и МЛС заинтересованы в подписании Обамеянга.

В 41 матче прошлого клубного сезона 37-летний Пьер‑Эмерик Обамеянг забил 14 голов и отдал 10 голевых передач. По итогам прошлого сезона провансальцы заняли пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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