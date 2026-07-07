Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обращение Ибрагимовича к фанатам США после вылета с ЧМ собрало больше 30 млн просмотров

Обращение Ибрагимовича к фанатам США после вылета с ЧМ собрало больше 30 млн просмотров
Комментарии

Экс-футболист сборной Швеции, а ныне советник владельца итальянского «Милана» Златан Ибрагимович попрощался со сборной США, вылетевшей с чемпионата мира — 2026. Видео было записано в рамках совместного проекта с компанией DoorDash, где швед в стиле злодеев из вселенной Batman: Arkham обращается к вылетевшим командам.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Штаты вылетели. Так что вашей американской мечте конец. В следующий раз называйте это футбол, а не соккер, окей?» — сказал Ибрагимович в видео.

Данное видео побило рекорд аккаунта, собрав 30 млн просмотров за 12 часов. США стали последней вылетевшей с ЧМ-2026 страной-хозяйкой чемпионата. Ранее турнир покинули команды Канады и Мексики.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android