Обращение Ибрагимовича к фанатам США после вылета с ЧМ собрало больше 30 млн просмотров

Экс-футболист сборной Швеции, а ныне советник владельца итальянского «Милана» Златан Ибрагимович попрощался со сборной США, вылетевшей с чемпионата мира — 2026. Видео было записано в рамках совместного проекта с компанией DoorDash, где швед в стиле злодеев из вселенной Batman: Arkham обращается к вылетевшим командам.

«Штаты вылетели. Так что вашей американской мечте конец. В следующий раз называйте это футбол, а не соккер, окей?» — сказал Ибрагимович в видео.

Данное видео побило рекорд аккаунта, собрав 30 млн просмотров за 12 часов. США стали последней вылетевшей с ЧМ-2026 страной-хозяйкой чемпионата. Ранее турнир покинули команды Канады и Мексики.