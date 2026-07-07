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Франция — Марокко: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, дата и время матча, где смотреть

Франция — Марокко: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, дата и время матча, где смотреть
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В четверг, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала мирового первенства сборная Франции победила Парагвай (1:0), а команда Марокко разгромила Канаду (3:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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