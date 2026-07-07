Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ссыкуны!» Бубнов — о сборной Германии на ЧМ-2026

«Ссыкуны!» Бубнов — о сборной Германии на ЧМ-2026
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.

«Если брать конкретную игру с Парагваем, ну, не должны они были её проигрывать, хотя играли плохо. Они у меня даже в топ-6 не входили. С ними всё было ясно. Они должны были проиграть, но не с этой командой, ни с Парагваем. Потом пенальти… Почему шесть ведущих игроков отказались бить пенальти, а пошёл Та? Ссыкуны! Опасались, обосрались. Не может быть такого! На себя боялись брать ответственность, хотя в лучших командах мира сами игроки подходят и говорят: «Мы будем бить». Сами выбирают, когда они будут бить. А тут они выбирали из тех, кто бить не хочет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам группового этапа немецкая национальная команда заняла первое место в группе Е, а на стадии 1/16 финала мирового первенства уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Они терпилы, что ли?» Бубнов — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 Испания — Португалия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android