«Ссыкуны!» Бубнов — о сборной Германии на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.

«Если брать конкретную игру с Парагваем, ну, не должны они были её проигрывать, хотя играли плохо. Они у меня даже в топ-6 не входили. С ними всё было ясно. Они должны были проиграть, но не с этой командой, ни с Парагваем. Потом пенальти… Почему шесть ведущих игроков отказались бить пенальти, а пошёл Та? Ссыкуны! Опасались, обосрались. Не может быть такого! На себя боялись брать ответственность, хотя в лучших командах мира сами игроки подходят и говорят: «Мы будем бить». Сами выбирают, когда они будут бить. А тут они выбирали из тех, кто бить не хочет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам группового этапа немецкая национальная команда заняла первое место в группе Е, а на стадии 1/16 финала мирового первенства уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).