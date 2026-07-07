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Самир Ханданович объявил об уходе из «Интера»

Самир Ханданович объявил об уходе из «Интера»
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Экс-голкипер «Интера» и сборной Словении Самир Ханданович в соцсетях объявил об уходе из миланского клуба, ранее специалист работал там в качестве тренера молодёжной команды «нерадзурри».

«Мне никогда не нравилось рассказывать историю своей карьеры цифрами. Но когда 14-летний путь подходит к концу, невозможно не оглянуться назад и не подумать о том, в чём мне это помогло. «Интер» для меня был намного важнее, чем команда: это был мой дом и люди, которые оставили свой след в моей судьбе. Важная глава подходит к концу, однако я сохраню воспоминания, уроки и благодарность», — сказано в публикации Хандановича.

Словенский вратарь — бывший капитан «нерадзурри». Он выступал за «Интер» на протяжении 11 лет (с лета 2012 года), перейдя из «Удинезе» за € 15 млн.

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